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Реконструкцию улицы Мало-Тобольской в Барнауле могут завершить до 1 октября 2017 года, после чего она станет пешеходной. Об этом сообщает администрация Барнаула.

Как рассказал в программе "На первом плане. Барнаул", которая выходит на канале "Россия 24", председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, в 2017 году в историческом центре города заменили ливневую канализацию. Во время укладки водопропускной трубы диаметром 1200 мм на проспекте Ленина возникли сложности. Дело в том, что именно в этом месте грунтовые воды подходят близко к поверхности – приходилось откачивать воду. По словам представителя администрации, ливневая канализация – не конечный результат, работ по реализации проектов туркластера еще много.

Так, до сих пор остается перекрытой улица Мало-Тобольская от проспекта Ленина до Социалистического. По планам она останется закрытой для движения до 1 октября 2017 года, но если работы по благоустройству завершатся раньше, ее откроют до этого срока. Напомним, после реконструкции она станет пешеходной.



"Комплексное благоустройство улицы начнется с установления устойчивой теплой погоды. Здесь планируют уложить плитку, сделать эффектное торшерно-чугунное освещение, установить лавочки, урны. Улицу украсят вазонами с цветами", – сказано в сообщении.

Ранее глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявлял, в 2017 году в рамках работ по обустройству туристического кластера установят новое ограждение в Центральном парке, благоустроят улицы Льва Толстого и Мало-Тобольскую, которая должна будет стать "барнаульским Арбатом".

В 2016 году на 14 объектов кластера "Барнаул — горнозаводской город" было потрачено в общей сложности около 1,6 миллиарда рублей.