Арбитражный суд окончательно аннулировал лицензию Алтайской академии экономики и права. Такое решение краевой арбитражный суд принял 30 марта.

Отметим, заявление об аннулировании лицензии ААЭП от Рособрнадзора поступило в суд еще 11 октября 2016 года. Однако 19 декабря академия подала встречный иск "о признании незаконным и отмене распоряжения от 5 сентября", когда было приостановлено действие лицензии учебного заведения.

Арбитражный суд полностью удовлетворил иск Рособрнадзора, во встречном иске было отказано. Кроме того, академия обязана заплатить 3 тысячи рублей государственной пошлины. Решение суда может быть обжаловано.

В конце февраля стало известно, что алтайский Арбитражный суд принял иск о банкротстве Алтайской академии экономики и права (ААЭП). Сумма требований по одному из заявлений составляет около миллиона рублей.