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Граждане РФ и Узбекистана пострадали при взрыве котла по переплавке металла на промышленном предприятии ООО "Уральская свинцовая компания" в городе Верхний Тагил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Свердловской области Марину Канатову.

Она уточнила, что погибший человек, а также один из пострадавших являются гражданами Узбекистана. Двое других пострадавших – россияне.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении работ". Свердловская прокуратура проверяет соблюдение правил промышленной безопасности на предприятии, а также миграционного законодательства, поскольку среди пострадавших есть иностранцы.

В СУ СКР по региону агентству сообщили, что по делу ведутся необходимые следственные мероприятия. Правоохранители уже изъяли документы, которые регламентируют технологический процесс плавки свинца, а также которые касаются охраны труда на предприятии, идет анализ должностных инструкций работников "Уральской свинцовой компании". Расследование продолжается.

Агентство отмечает, что ранее сообщалось о гибели одного рабочего и госпитализации трех других в тяжелом состоянии. Уточняется, что взрыв произошел в ночь на 3 апреля. После него в цехе начался пожар площадью свыше 60 квадратных метров. В областном МЧС РФ добавили, что в тушении участвовали 15 человек личного состава и четыре единицы техники.