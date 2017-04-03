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Барнаульское ООО "Производственно-коммерческая фирма "Мария-Ра" стало победителем двух аукционов по продаже имущества кемеровского ООО "Аквамаркет". Как пишет газета "Коммерсантъ", предприятие купило помещения бывших магазинов в Ленинске-Кузнецком и Новокузнецке.

В обоих случаях фирма предложила начальную цену, достаточную для победы в торгах по покупке помещений бывших магазинов "Аквамаркета" (площадь – 750 кв. м, цена покупки – 21,8 млн руб.) и в Новокузнецке (541 кв. м за 15,8 млн руб.).

В другом аукционе – по продаже помещения "Аквамаркета" площадью 778 квадратных метров в Белове – победил кемеровчанин Михаил Головачёв. Цена покупки составила 17,43 миллиона рублей.

Отметим, что конкурсное производство в компаниях "Аква-груп" кемеровского ООО "Продлюкс" было открыто в декабре 2015 года, затем продлено. В январе 2016 года был признан банкротом и владелец компании Константин Яковлев. Процедура реализации его имущества продолжается.