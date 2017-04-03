Каждый месяц российское законодательство подвергается изменениям, и мы начинаем жить по новым правилам. Часть новых важных для нас законов уже вступили в силу в марте. Среди них изменения при продаже лекарств, сокращение сроков получения материнского капитала, особые требования к владельцам земельных участков, прилегающих к лесу.

Второй весенний месяц начался в России с индексации страховых и социальных пенсий. Букмекерские конторы обязали ежеквартально делать отчисления от своих доходов на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. Через несколько дней заработают новые ограничения для водителей, чей стаж менее двух лет. А в конце месяца в силу вступит нашумевший законопроект о замене выплат по ОСАГО ремонтом.

И это далеко не полный список изменений, о которых гражданам РФ следует знать. Из спецпроекта "Правила жизни – 2017" вы можете узнать о самых значимых изменениях в законодательстве нашей страны.

Читайте, узнавайте подробности и делитесь информацией со своими друзьями и близкими. Помните, что незнание закона не освобождает от ответственности.