Рост цен в Алтайском крае находится на минимальном уровне. Данные за январь-март 2017 года опубликовал Алтайкрайстат. По данным ведомства, в марте этого года индекс потребительских цен в Алтайском крае составил 100,1%, в то время как годом ранее данный показатель был 100,5%.

При этом продовольственные товары в марте по отношению к февралю даже подешевели на 0,3%. Цены на услуги остались на прежнем уровне.

В целом в Алтайском крае за первые три месяца 2017 года прирост цен оказался ниже в 2,7 раза, чем за аналогичный период прошлого года.

А на ряд продовольственных товаров цены даже опустились. Так, огурцы свежие подешевели на 17,2%, помидоры – на 4,3%, овсяные хлопья "Геркулес" – на 4,6%, сахар-песок – на 4,1%, крупа гречневая – на 3,9%, сыры сычужные твердые и мягкие – на 3,4%, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 2,2%.