Рост цен в Алтайском крае находится на минимальном уровне. Данные за январь-март 2017 года опубликовал Алтайкрайстат. По данным ведомства, в марте этого года индекс потребительских цен в Алтайском крае составил 100,1%, в то время как годом ранее данный показатель был 100,5%.
При этом продовольственные товары в марте по отношению к февралю даже подешевели на 0,3%. Цены на услуги остались на прежнем уровне.
В целом в Алтайском крае за первые три месяца 2017 года прирост цен оказался ниже в 2,7 раза, чем за аналогичный период прошлого года.
А на ряд продовольственных товаров цены даже опустились. Так, огурцы свежие подешевели на 17,2%, помидоры – на 4,3%, овсяные хлопья "Геркулес" – на 4,6%, сахар-песок – на 4,1%, крупа гречневая – на 3,9%, сыры сычужные твердые и мягкие – на 3,4%, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 2,2%.
Комментарии
Уперлись в покупательскую способность нищего населения края?
"Сегодня заехал в супермаркет за продуктами. В Петербурге. Редко это делаю. Но делаю. Иногда. Ночью... Хм... Я в шоке. Цены в среднем в 1,5 - 3 раза выше чем во Франции (в моём регионе) на такие же или аналогичные продукты питания. Цены ТАМ мне известны детально. Там я, увы, в магазин хожу часто. Вечером. ЗДЕСЬ я получил этнографическое причастие. Больше часа ходил с калькулятором между прилавков и пересчитывал рубли в евро... Банальная банка маринованных огурцов российского производства в 3,5 раза дороже чем французский аналог с красноречивым названием "Concombres russes". Персики, которые здесь персиками даже не пахнут, в 8 раз дороже чем в Карфуре. Даже хлеб ТАМ дешевле... Про разницу в качестве продуктов даже иронизировать не буду. Не смешно. Вообще, перемещаясь по миру, давно обратил внимание: чем беднее страна, тем всё там дороже... " (с)
Не знаю, какие сыры подешевели, может те, что никто не берет? Хорошие сыры (Черга, Куяган) подорожали на 45-50 руб.
С Просторов Интернета 3 апреля 2017 г. 13:37 Согласен на 100% с вами особенно качество продуктов ужасное в России и особенно последние 2-3года.
Сахар действительно подешевел немного....А мясо??? А молоко???А хлеб???А фрукты???
о, вот и обоснование снижения прожиточного минимума на 4-й квартал 2016 года до уровня 1-го квартала 2015 года подоспело
Не давно ел пельмени за 250 р за кг. Как будто из дохлой коровы. После пельменей отрыжка тухлятиной. Съедобных продуктов осталось мало.
3.04.2017 13:37 С Просторов Интернет Вам бы хорошо расширить кругозор, а то глупо выглядите, сравнивая механизм работы ФРС-ЕЦБ вцелом КФСистему Запада с нашей российской после сдачи суверенитета. 1.ЗВРы у нас составляют ~24трлн. руб, при фед.бюджете ~16трлн. руб до ~40% ЗВР вкладываются в евробонды, на каждую купленный нами евробонд ЕЦБ печатает евро для бюджета Европы. 2.Ключевая ставка - это по сути стоимость денег, сравните 0,00% в ЕС и 9,75% в РФ. В любой цене сидит процент по кредиту. Поэтому как можно сравнивать .... с пальцем?
Скоро в магазинах на ценниках будет написано: ЕДА...
Совсем за идиотов считают что ли? Сравнивать цены во Франции и в Петербурге и утверждать, что они у нас дороже может только идиот! Лучший вариант сравнить цены в Метро или Ашане в Париже и у нас и увидите, что цены на продукты у нас в разы дешевле, а не дороже. Бред голимый какой-то, как и цены на электроэнергию и всю коммуналку, бензин и т.д. Совсем отрабатывать не хотите гранты.
Проехал всю Европу, тогда (3 года назад еврик был подешевле ). Тогда стоило все питание не очень дешево. Теперь с с новым курсом вообще умопомрачительно. ДБЛ-БЛ.
сколько шарился по европейским магазинам, нигде не видел дорогих продуктов.