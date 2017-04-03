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Жители Ленинского района Новосибирска сообщили о попытке суицида вечером в воскресенье, 2 апреля. Об этом сообщают "Новосибирские новости" со ссылкой на муниципальную аварийно-спасательную службу (МАСС) города.

По словам звонившего, с мостика через ручей на улице 1-й Чулымской собирался спрыгнуть молодой человек. Очевидец рассказал, что потенциальный самоубийца стоял, перегнувшись через перила моста, держась за них, висел. По словам мужчины, высота моста составляла лишь около двух метров, а внизу находился лед.

Начальник МАСС Дмитрий Фокин отметил, что бригада скорой, спасатели и полиция сразу же направились на место. Как они выяснили, угрозы для жизни не было, однако 21-летнему парню действительно была необходима помощь, так как он находился в состоянии наркотического опьянения и вел себя неадекватно. Отмечается, что молодой человек держался за перила, чтобы не упасть. Медики забрали его для осмотра.