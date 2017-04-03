Фото: instagram.com

Российская актриса юмористического жанра Елена Воробей рассказала об отказе ей во въезде на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий ролик в Instagram актрисы.

Воробей начинает запись со слов: "Вот сижу в аэропорту города Киева". Актриса сообщает, что ее не выпустили из здания аэропорта, и сочувствует киевлянам, зрителям, купившим билеты на комедию с ее участием.

Юмористка сравнила закон о том, кто может въезжать на Украину, а кто – нет, с "позорной Берлинской стеной и палестино-израильскими отношениями".

"Власть – это одно, а люди ни в чем не виноваты", – заключила Воробей, принеся извинения зрителям.

Агентство напоминает, что в 2015 году Минкульт Украины составил список российских и мировых деятелей культуры, "создающих угрозу нацбезопасности страны". В него вошли свыше 80 человек, в том числе режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Олег Табаков, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и другие. В список попал даже лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст.