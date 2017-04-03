Фото: instagram.com
Российская актриса юмористического жанра Елена Воробей рассказала об отказе ей во въезде на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий ролик в Instagram актрисы.
Воробей начинает запись со слов: "Вот сижу в аэропорту города Киева". Актриса сообщает, что ее не выпустили из здания аэропорта, и сочувствует киевлянам, зрителям, купившим билеты на комедию с ее участием.
Юмористка сравнила закон о том, кто может въезжать на Украину, а кто – нет, с "позорной Берлинской стеной и палестино-израильскими отношениями".
"Власть – это одно, а люди ни в чем не виноваты", – заключила Воробей, принеся извинения зрителям.
Агентство напоминает, что в 2015 году Минкульт Украины составил список российских и мировых деятелей культуры, "создающих угрозу нацбезопасности страны". В него вошли свыше 80 человек, в том числе режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Олег Табаков, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и другие. В список попал даже лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст.
Комментарии
А камеди клуб зачем пустили? Они же в Крыму выступали?
Украинцы молодца, жаль в России таких "актрис"по телевизору показывают.
"Власть – это одно, а люди ни в чем не виноваты", – заключила Воробей, принеся извинения зрителям. --- это пусть люди перед ней извиняться, что в их стране такое возможно
Не будет теперь чирикать.
Ну хоть не подстрелили
в Грузии безвиз с ЕС . в Украине с июня, а Россию огородят позорной Берлинской стеной как бешеных собак, кидающихся на весь мир, и будете ездить в Кимченирию и Кампучию - нигде вас не ждут теперь.
3.04.2017 14:24 - гость - слышка лайка, беги на укол от бешенства
Вукраине безвиз, ха-ха-ха
14:24, развалить свое производство (как в алтайском крае), чтобы свалить за границу и зарабатывать там неквалифицированным трудом те же деньги - это ли не счастье???
А заранее как-то пробить вопрос, посмотреть списки невъездных Елена не могла. Надо сначала билеты продать, а потом возмущаться в аэропорту. За что кстати ей запретили?
Массаж мозга, ну видимо ей защастье побывать в Киеве мать городов русских!
В Крыму она была . Вот за что. То есть бабки рубить незападло и в крымнаше и в Киеве ("бандеро-фашистов развлекать)
3.04.2017 14:24 - гость -
Тебе уже подкинули ношенные кружевные трусики из Европии?
Ну пора бы уже определиться. Есть-ли государство Украина, ведь местная шпана аргументированно доказывает - нетути! Если есть - то кто там рулит - бандеро-фашисты или законный президент с которым кстати наш гарант общается и руку ему жмет! Если страны нет, а правят в этом образовании б-ф - какого черта ты туда прешься! Тем более, что если знаешь - въехал в Крым через Россию - дорога в Украину автоматом закрыта!
Почему на компах сегодня часы перевелись вперёд??
Не велика потеря! Съездит в Донецк и Луганск,вот морды то у Окров от злости дристнут знатно!
получается, ее на Украину пустили, а в Украину нет
"получается, ее на Украину пустили, а в Украину нет" --------- Точно в дырочку