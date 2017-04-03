Фото: hlaw.ca
Автомобилист сбил 83-летнюю женщину на "зебре" в Барнауле и скрылся с места ДТП. В данный момент полицейские ведут его поиски, сообщают в городской ГИБДД.
Уточняется, что авария произошла на улице Северо-Западной, в районе дома №222, 1 апреля в 7:20. Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя сбил ее, а затем покинул место происшествия.
Сообщается, что полицейские разыскивают автомобиль Toyota Carina E в кузове темного цвета.
Всех, кто располагает информацией по данному ДТП, просят сообщить по телефону: 393-554.
Также в ГИБДД напоминают, что за оставление места ДТП водителям грозит лишение прав на управление машиной на срок от одного года до полутора лет или административный арест на 15 суток.
Комментарии
Не дал порадоваться повышению пензии гадёныш.
"Также в ГИБДД напоминают, что за оставление места ДТП водителям грозит лишение прав на управление машиной на срок от одного года до полутора лет или административный арест на 15 суток." ------------------ Как страшно! А что грозит если поймают за то, что человека раздавил?