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Автомобилист сбил 83-летнюю женщину на "зебре" в Барнауле и скрылся с места ДТП. В данный момент полицейские ведут его поиски, сообщают в городской ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла на улице Северо-Западной, в районе дома №222, 1 апреля в 7:20. Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя сбил ее, а затем покинул место происшествия.

Сообщается, что полицейские разыскивают автомобиль Toyota Carina E в кузове темного цвета.

Всех, кто располагает информацией по данному ДТП, просят сообщить по телефону: 393-554.

Также в ГИБДД напоминают, что за оставление места ДТП водителям грозит лишение прав на управление машиной на срок от одного года до полутора лет или административный арест на 15 суток.