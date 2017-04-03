Фото: vk.com/barneos22

Коммунальная авария произошла в ночь со 2 на 3 апреля на улице Юрина в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

По словам барнаульцев, в результате аварии, которая произошла около полуночи, вода затопила проезжую часть. Водителей предупреждают о сильном гололеде на участке улицы от парка "Юбилейный" до Кардиоцентра.

В пресс-службе администрации города отмечают, что повреждения также выявили на улице Аванесова.

Специалисты водоканала уже локализовали места повреждения, в результате чего выход воды прекратился. Дорожные службы оповестили о необходимости очистить дороги от наледи, движение машин и пешеходов не затруднено.

Отмечается, что на время ремонтных работ водоснабжение будет ограничено в ряде объектов. На улице Юрина ими стали поликлиника (дом №168з), пожарная часть (221), детский сад (223), ПУ№35 (205), а также два многоэтажных дома. На улице Аванесова водоснабжение ограничено в детском саду (№42), доме ребенка (46), поликлинике (32) и частных домах на прилегающих улицах.

В пресс-службе уточняют, что любой желающий может оставить заявки на подвоз воды по телефону: 28-22-00.

Подчеркивается, что работы по устранению повреждений собираются завершить до конца дня.