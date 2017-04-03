Фото: vk.com/barneos22
Коммунальная авария произошла в ночь со 2 на 3 апреля на улице Юрина в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
По словам барнаульцев, в результате аварии, которая произошла около полуночи, вода затопила проезжую часть. Водителей предупреждают о сильном гололеде на участке улицы от парка "Юбилейный" до Кардиоцентра.
В пресс-службе администрации города отмечают, что повреждения также выявили на улице Аванесова.
Специалисты водоканала уже локализовали места повреждения, в результате чего выход воды прекратился. Дорожные службы оповестили о необходимости очистить дороги от наледи, движение машин и пешеходов не затруднено.
Отмечается, что на время ремонтных работ водоснабжение будет ограничено в ряде объектов. На улице Юрина ими стали поликлиника (дом №168з), пожарная часть (221), детский сад (223), ПУ№35 (205), а также два многоэтажных дома. На улице Аванесова водоснабжение ограничено в детском саду (№42), доме ребенка (46), поликлинике (32) и частных домах на прилегающих улицах.
В пресс-службе уточняют, что любой желающий может оставить заявки на подвоз воды по телефону: 28-22-00.
Подчеркивается, что работы по устранению повреждений собираются завершить до конца дня.
Комментарии
Опять стихия разгулялась? Не из-за исноса же сетей эта авария?
Паводок????????
это всё Трамп
да, да - это все из-за аномальной погоды
Только-только мэр отчитался об успехах,как на тебе!
Ога, никогда не было, и вот опять случилось!
Надо ещё тарифы поднять. А то сети изношены, а ремонтировать - денег нет.
Не умели раньше водопроводы строить.