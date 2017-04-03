Фото: vk.com/avtospas54rus

Авария с участием трактора, "Жигулей" и трамвая №10 произошла в Новосибирске в понедельник, 3 апреля, в 9:10. Об этом сообщают "НГС.Новости" со ссылкой на представителей мобильного приложения "Автоспас".

Уточняется, что водитель "ВАЗ-2104" остановился на улице Вертковской для поворота налево. За "четверкой" ехал трактор, который пошел на обгон, увидев свободную дорогу, но не заметил трамвая.

В итоге трактор зацепил дверь общественного транспорта и сорвал ее. От удара трактор наехал на "Жигули".

Подчеркивается, что никто из пассажиров трамвая в ДТП не пострадал, однако движение трамваев было парализовано на 40 минут. На такое же время было перекрыто движение по улице Вертковской.

"Вести-Новосибирск" добавляют, что, по словам одного из участников аварии, водитель трактора был в нетрезвом состоянии. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.