Более 33 тысяч водителей в России имеют различные противопоказания к вождению. Сотрудники Генпрокуратуры в 2016 году по этому поводу направили в суды заявления о принятии мер в отношении таких автомобилистов. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на официального представителя прокуратуры Александра Куренного.

Прокуроры потребовали лишать таких лиц водительских удостоверений, а также аннулировать права на управление транспортными средствами. Куренной утверждает, что сейчас 30 тысяч заявлений уже удовлетворены судами.

Выявить водителей, которым противопоказано управлять автомобилями, удалось в том числе благодаря единой региональной базе данных наркозависимых лиц, созданной по инициативе Генпрокуратуры.