Более 33 тысяч водителей в России имеют различные противопоказания к вождению. Сотрудники Генпрокуратуры в 2016 году по этому поводу направили в суды заявления о принятии мер в отношении таких автомобилистов. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на официального представителя прокуратуры Александра Куренного.
Прокуроры потребовали лишать таких лиц водительских удостоверений, а также аннулировать права на управление транспортными средствами. Куренной утверждает, что сейчас 30 тысяч заявлений уже удовлетворены судами.
Выявить водителей, которым противопоказано управлять автомобилями, удалось в том числе благодаря единой региональной базе данных наркозависимых лиц, созданной по инициативе Генпрокуратуры.
Комментарии
Почти половина россиян (47 процентов) считают, что каждый человек имеет право бороться за свои права, даже если это идет вразрез с интересами государства. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», опубликованные «Интерфаксом».
В то же время около четверти респондентов (24 процента) ответили, что в некоторых случаях ради интересов страны можно согласиться с ущемлением прав граждан. Еще 10 процентов ставят государственные интересы выше прав личности, тогда как 13 процентов полагают, что потребности отдельного человека важней.
А как они попали в эту базу?