Вопросы размещения наружной рекламы обсудили члены краевой межведомственной комиссии на заседании, которое прошло в пятницу, 31 марта. Заседание провел заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев.

Как сообщает региональное управление по предпринимательству, главным вопросом повестки стало размещение наружной рекламы и вывесок. Требования к размещению наружной рекламы неоднократно становились темой обсуждения между предпринимателями Барнаула и органами муниципальной власти. Известно, что последний год рынок наружной рекламы был полностью парализован из-за кампании по массовой чистке города от билбордов. Борьба с нелегальной наружной рекламой в Барнауле длится уже почти три года. Администрация города заставляет снимать билборды с фасадов зданий, особенно в центральной и старой части краевой столицы, что вызывает недовольство представителей бизнес-сообщества.

Как отметил Сергей Локтев, бизнесу нужны четкие и понятные требования к размещению вывесок и рекламных конструкций, при этом решение данного вопроса не должно стать дополнительным бременем для предпринимателей.

По мнению заместителя председателя правления Алтайского союза предпринимателей Татьяны Лариной, для разрешения ситуации необходимо внести ряд изменений в муниципальные нормативные акты города Барнаула, четко определив типы и виды рекламных конструкций, возможных к размещению на фасадах зданий и сооружений.

Кроме того, было бы целесообразно увеличить количество стационарных типов и видов конструкций, допустимых к установке на территории города. Заместитель председателя Союза рекламистов Барнаула Сергей Белоусов отметил, что объединением разработана концепция размещения рекламных конструкций на территории Барнаула, которую уже сейчас можно использовать в работе профильных подразделений муниципальной администрации.

По итогам заседания принято решение о разработке методических рекомендаций по размещению рекламных конструкций, допустимых к установке на территории муниципальных образований Алтайского края и отвечающих их архитектурному облику.