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Комик и актер Сергей Олех, известный зрителям по участию в программе "Маски-шоу", "Голые и смешные", а также "Джентльмен-шоу", умер в Одессе на 52-м году жизни. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сообщение его подруги Ирины Медушевской в Facebook.

По данным канала РЕН ТВ, артист больше года боролся с онкологическим заболеванием. Олех скончался в реанимации.

Издание отмечает, что актер также снимался в фильме "Лавка "Рубинчик и..." и сериале "Анка с Молдаванки". Кроме этого, он вел YouTube-канал, где рассказывал анекдоты.