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Депутаты Государственной думы от "Единой России" Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев направили для получения отзыва в правительство и Верховный суд России законопроект, предлагающий ввести наказание до шести лет тюрьмы за кражу электричества из объекта электросетевого хозяйства.

По словам Старшинова, текущая редакция соответствующего пункта ст. 158 УК РФ регламентирует наказание в том числе за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Депутат отметил, что кражу из объекта электросетевого хозяйства необходимо приравнять к данным деяниям. "Это позволит устранить имеющийся правовой пробел", – приводит его слова агентство.

Если поправки будут приняты, то за кражу электроэнергии будет грозить штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей и в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

Старшинов отмечает, что поправки в закон нужно внести из-за участившихся случаев кражи электроэнергии, которые приводят к серьезным убыткам компаний, работающих в сфере поставки электричества, а также затрагивает вопросы обеспечения безопасности на объектах электросетевого хозяйства. Последнее, по словам депутата, напрямую сказывается на жизни и безопасности россиян.

При этом в законопроекте учитывается, что те, кто добровольно сообщит о преступлении и полностью возместит причиненный ущерб, могут быть освобождены от ответственности. Это позволит "сбалансировать систему регулирования ответственности и приведет к частичной декриминализации статьи", — указал политик.