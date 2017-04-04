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Снег и шквалистый ветер прогнозируют в Алтайском крае 4 апреля

, ИА "Амител"
В регионе объявлено оперативное предупреждение

Фото: sarnovosti.ru

Снег и шквалистый ветер обещают синоптики в Алтайском крае во вторник, 4 апреля – в регионе объявлено оперативное предупреждение.

Как уточняют в Гидрометцентре, осадки прогнозируются на большей части территории края. В предгорьях снег будет особенно сильным.

Температура днем составит 0…+5 градусов. Ветер южный, 13-18 метров в секунду, местами порывы до 19-24 метров.

В Барнауле также ожидается снег. Днем в краевой столице +1…+3 градуса. Ветер южный, 13-18 метров в секунду с порывами до 19-24 метров.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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