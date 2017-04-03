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Госпогранслужба Украины объяснила причины запрета на въезд Елене Воробей

, ИА "Амител"
Спикер ведомства отметил, что актриса ранее посещала Крым, нарушая украинское законодательство

Фото: droug.ru

Госпогранслужба Украины объяснила, почему российской эстрадной актрисе Елене Воробей запретили въезд в страну. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова спикера ведомства Олега Слободяна, опубликованные интернет-изданием "Сегодня.ua".

По его словам, это решение связано с тем, что артистка ранее посещала Крым, нарушив тем самым украинское законодательство. Слободян подчеркнул, что запрет будет действовать в течение трех лет.

Напомним, ранее Воробей рассказала, что ей отказали во въезде на территорию Украины. Артистка посочувствовала жителям Киева, купившим билеты на комедию с ее участием.

Добавим, что в "черный список" российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины", входят уже более 80 человек. Перечень составило министерство культуры страны в 2015 году.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.04.2017 17:04
мимопроходил

мне интересно, а как они отслеживают посещения Крыма?

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3.04.2017 17:34
- гость -

Метод, разработанный человеком с ожидаемым именем — Ноам Хомский. Просто процитирую мастера:

«Постоянно отвлекайте внимание граждан от настоящих социальных проблем, держа их в плену вопросов, не имеющих реального значения. Общество должно быть занятым, занятым и занятым, оно никогда не должно думать: прямо с поля — в загон, к другим животным».

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3.04.2017 17:44
Гонец из Пензы

"мне интересно, а как они отслеживают посещения Крыма?" ========== крым не без добрых людей. значит были свидетели, которые поделились информацией с украинской стороной

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