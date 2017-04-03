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Госпогранслужба Украины объяснила, почему российской эстрадной актрисе Елене Воробей запретили въезд в страну. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова спикера ведомства Олега Слободяна, опубликованные интернет-изданием "Сегодня.ua".
По его словам, это решение связано с тем, что артистка ранее посещала Крым, нарушив тем самым украинское законодательство. Слободян подчеркнул, что запрет будет действовать в течение трех лет.
Напомним, ранее Воробей рассказала, что ей отказали во въезде на территорию Украины. Артистка посочувствовала жителям Киева, купившим билеты на комедию с ее участием.
Добавим, что в "черный список" российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины", входят уже более 80 человек. Перечень составило министерство культуры страны в 2015 году.
Комментарии
мне интересно, а как они отслеживают посещения Крыма?
Метод, разработанный человеком с ожидаемым именем — Ноам Хомский. Просто процитирую мастера:
«Постоянно отвлекайте внимание граждан от настоящих социальных проблем, держа их в плену вопросов, не имеющих реального значения. Общество должно быть занятым, занятым и занятым, оно никогда не должно думать: прямо с поля — в загон, к другим животным».
"мне интересно, а как они отслеживают посещения Крыма?" ========== крым не без добрых людей. значит были свидетели, которые поделились информацией с украинской стороной