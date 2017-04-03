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Госпогранслужба Украины объяснила, почему российской эстрадной актрисе Елене Воробей запретили въезд в страну. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова спикера ведомства Олега Слободяна, опубликованные интернет-изданием "Сегодня.ua".

По его словам, это решение связано с тем, что артистка ранее посещала Крым, нарушив тем самым украинское законодательство. Слободян подчеркнул, что запрет будет действовать в течение трех лет.

Напомним, ранее Воробей рассказала, что ей отказали во въезде на территорию Украины. Артистка посочувствовала жителям Киева, купившим билеты на комедию с ее участием.

Добавим, что в "черный список" российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины", входят уже более 80 человек. Перечень составило министерство культуры страны в 2015 году.