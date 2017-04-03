Фото: санаторий "Белокуриха"

Ассоциация оздоровительного туризма совместно с крупнейшим рейтинговым агентством России RAEX ("Эксперт РА") составила первый рейтинг российских здравниц. В топ-100 вошли пять санаториев Алтайского края, причем три из них оказались в десятке лидеров.

Как следует из данных рейтинга, в десятку попали санатории "Белокуриха", "Россия" и "Алтай-West", расположенные в городе-курорте Белокуриха. При составлении рейтинга специалисты учли показатели, сгруппированные в три блока. В их числе – выручка от продаж, число мест и загрузка номерного фонда, производительность труда и другие. Алтайские санатории также вошли в топ-10 здравниц России по объему выручки, эффективности бизнеса и другим показателям.

Санатории Алтайского края вошли в число лучших по таким критериям, как объем выручки и эффективность ведения бизнеса.

Лучшим в России признан санаторий Башкирии "Янган-Тау". На втором месте – санаторий "РЖД-Здоровье", на третьем – санаторий "Белокуриха".