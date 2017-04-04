Фото: avito.ru

Таунхаус площадью 204 квадратных метра продают в Барнауле за 20 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Жилье, расположенное на участке 1,3 сотки, находится на Змеиногорском тракте в охраняемом поселке.

"В доме имеется три спальни, три санузла. В доме есть все для жизни: биокамин, мебель, кондиционер, бытовая техника, тёплый пол, сауна, большая гардеробная, постирочная, гараж на два автомобиля с погребом", – отмечается в объявлении.

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Также в доме есть возможность расширения жилплощади за счет чердачного пространства.

Помимо продажи собственник рассматривает вариант аренды.