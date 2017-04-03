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Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ против "Коламбуса", пишет РИА "Новости".

Отмечается, что в начале третьего периода при счете 3:1 в пользу "Вашингтона" россиянин провел силовой прием против Зака Варенски, в результате чего хоккеист получил травму лица и покинул игру.

Затем началась драка, во время которой форвард обменялся ударами с Джошем Андерсеном и разбил ему нос.

Агентство пишет, что поведение российского спортсмена рассмотрит спецкомиссия НХЛ.