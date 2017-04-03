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ГИБДД проводит проверку по факту столкновения шести машин в Барнауле. Уточняется, что массовое ДТП произошло в понедельник, 3 апреля, в 13:35 на Павловском тракте, в районе дома №16.

Прибывшие на место аварии полицейские установили, что 31-летняя женщина за рулем Toyota Auris во время перестроения не уступила дорогу двигавшемуся попутно авто и столкнулась с Hyundai Mighty, за рулем которого находился 60-летний мужчина. Затем Hyundai врезался в попутные машины: Honda Stepwgn (автомобилем управлял 40-летний мужчина), УАЗ 469 (41-летний мужчина находился за рулем), Hyundai Solaris (машиной управляла 36-летняя женщина), а также Nissan Sunny (63-летний водитель).

Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель автомобиля УАЗ, ему оказали медпомощь в горбольнице №1, госпитализация не потребовалась.

В данный момент по факту аварии полицейские проводят проверку.