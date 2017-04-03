Фото: vk.com/barneos22
ГИБДД проводит проверку по факту столкновения шести машин в Барнауле. Уточняется, что массовое ДТП произошло в понедельник, 3 апреля, в 13:35 на Павловском тракте, в районе дома №16.
Прибывшие на место аварии полицейские установили, что 31-летняя женщина за рулем Toyota Auris во время перестроения не уступила дорогу двигавшемуся попутно авто и столкнулась с Hyundai Mighty, за рулем которого находился 60-летний мужчина. Затем Hyundai врезался в попутные машины: Honda Stepwgn (автомобилем управлял 40-летний мужчина), УАЗ 469 (41-летний мужчина находился за рулем), Hyundai Solaris (машиной управляла 36-летняя женщина), а также Nissan Sunny (63-летний водитель).
Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель автомобиля УАЗ, ему оказали медпомощь в горбольнице №1, госпитализация не потребовалась.
В данный момент по факту аварии полицейские проводят проверку.
Комментарии
первой девке - пулю в лоб!
а к чему эти "водитель-мужчина", "водитель-женщина"???
тп-шку никто не научил смотреть в зеркала? поделом!
водил остальных 5 машин жаль - пострадали изза дуры слепой
За такое надо прав лишать пожизненно.