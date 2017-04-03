Фото: v-kurse.ru

Находящееся на грани банкротства ОАО "СтройГАЗ" по итогам 2016 года получило 669,5 миллиона рублей чистого убытка против прибыли в 11,2 миллиона рублей годом ранее. Такие данные приводит "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании.

Отметим, что сейчас одна из крупнейших строительных компаний края находится на грани банкротства. Согласно годовой бухгалтерской отчетности предприятия, выручка за прошлый год сократилась с 1,9 миллиарда до 1,1 миллиарда рублей.

Сейчас Арбитражный суд Алтайского края рассматривает больше десятка заявлений о банкротстве "СтройГАЗа". Первый иск был подан в сентябре 2016 года. Так, в декабре администрация Алтайского края разорвала контракт со "СтройГАЗом" на строительство художественного музея на площади Октября в Барнауле.

Напомним, ранее президент краевого союза строителей и инвесторов Михаил Фокин рассказывал, что ситуация в "СтройГАЗе" критическая.