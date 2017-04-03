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Три четверти россиян (73%) считают, что белорусский лидер Александр Лукашенко поддерживает РФ лишь тогда, когда получает кредиты и скидки на нефть и газ, однако на самом деле ведет независимую политику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Давая оценку политической позиции Лукашенко, 73% опрошенных согласились с мнением, что он скорее хитрит и поддерживает РФ лишь в выгодных для себя моментах, говорится в материалах ВЦИОМ. Согласились с утверждением, что президент Белоруссии последовательно придерживается пророссийской политики, 17% респондентов.

Также говорится, что к Лукашенко положительно относятся 27% россиян, 54% отмечают некоторые недостатки, однако при этом говорят, что уважают выбор народа Белоруссии (в 2008-м таких людей было лишь 34%).

В результатах отмечается, что с 2006 года стало намного больше россиян, испытывающих к Лукашенко положительные эмоции: уважение (с 19% до 35%), доверие (с 8% до 17%), еще 17% относятся к нему с симпатией. Среди негативных эмоций в основном встречается недоверие (12%).

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отмечает, что в последние годы образ политика, который нацелен на стратегический союз двух стран, дополнился отрицательными чертами. Он связывает это явление с желанием главы Белоруссии получить дополнительные выгоды для себя и своей страны благодаря конфликту между РФ и Западом. "Лавируя между двумя сторонами этого конфликта, лидер Белоруссии постепенно теряет доверие той части россиян, которые прежде ценили его именно за готовность идти плечом к плечу с нашей страной через испытания любыми геополитическими соблазнами", – цитирует его слова агентство.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 8 по 9 февраля текущего года. Объем выборки – 1800 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.