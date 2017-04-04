Фото: stg-eco.ru

Аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения Барнаула объявили власти краевой столицы.

Согласно материалам, размещенным на сайте Госзакупок, на эти цели из городской казны планируется выделить более 80,8 миллиона рублей.

Объем работ весьма широкий – речь идет о капитальном ремонте тепловых сетей и оборудования на улицах Юрина, Георгия Исакова, Островского, Шукшина, Павловском тракте, Бабуркина, Пролетарской, Пушкина, Промышленной, Малахова, проспекте Социалистическом.

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Аукцион должен состояться 24 апреля. Что касается сроков выполнения работ по контракту, то он должен быть закончен не позднее 30 сентября текущего года.