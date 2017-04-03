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Польская прокуратура обвинила российских авиадиспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы лайнера Ту-154М президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генпрокурора страны Марека Пащонека.

Чиновник заявил, что данные обвинения были сформулированы на основе повторного анализа группой прокуроров материалов более чем двух тысяч томов следственного дела о катастрофе президентского самолета. Кроме российских диспетчеров, польская сторона обвиняет "третью особу", которая находилась утром в день катастрофы на диспетчерской башне аэродрома Северный под Смоленском, куда должен был сесть президентский авиалайнер. В обвинении не уточняется, кто конкретно является "третьей особой".

Напомним, Ту-154М разбился в 2010 году под Смоленском в условиях густого тумана. В итоге погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе польский президент Лех Качиньский и его супруга Мария. Высокопоставленная делегация из Польши летела в Катынь, для того чтобы провести траурные мероприятия. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты решили посадить авиалайнер, однако самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы, врезавшись сначала в деревья, а затем в землю.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления решил сесть при неблагоприятных погодных условиях. В докладе польской правительственной комиссии в качестве причин крушения лайнера, кроме снижения до недопустимой высоты, названы ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.