Фото: roscosmos.ru

Бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина установили в американском городе Колорадо-Спрингс в преддверии начала работы 33-го космического симпозиума, пишет ТАСС.

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров выразил надежду, что открытие бюста Гагарина в штате Колорадо является большим событием не только для профессионалов, но и для молодежи, "привносящей в космическую индустрию новую энергию и идеи".

Агентство пишет, что в торжественной церемонии также участвовали заместитель гендиректора по международному сотрудничеству Сергей Савельев, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и генконсул РФ Сергей Петров вместе с представителями посольства России.