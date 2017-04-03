Фото: zastavki.com

В Кремле не согласились с выдвинутыми прокуратурой Польши обвинениями в адрес российских авиадиспетчеров в связи с катастрофой самолета президента Польши Леха Качиньского в апреле 2010 года, передает "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обстоятельства авиакатастрофы достаточно серьезно исследованы, изучены, поэтому соглашаться с такими выводами польской прокуратуры "не представляется возможным".

Напомним, в понедельник, 3 апреля, польская прокуратура обвинила авиадиспетчеров РФ в умышленном провоцировании авиакатастрофы лайнера президента Польши.

Associated Press приводит слова главы прокурорской группы по расследованию причин катастрофы Марека Кучиньского, который заявил, что у него "нет сомнений", что одной из причин крушения стало поведение "третьего лица", которое находилось на диспетчерской башне в день крушения воздушного судна. При этом кто является данным лицом, не уточняется.

"Интерфакс" пишет, что источник в авиадиспетчерских службах назвал обвинения польской прокуратуры в адрес диспетчеров политизированными, подчеркнув, что окончательное решение о посадке принимает пилот.