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В Кремле не согласились с выдвинутыми прокуратурой Польши обвинениями в адрес российских авиадиспетчеров в связи с катастрофой самолета президента Польши Леха Качиньского в апреле 2010 года, передает "Интерфакс".
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обстоятельства авиакатастрофы достаточно серьезно исследованы, изучены, поэтому соглашаться с такими выводами польской прокуратуры "не представляется возможным".
Напомним, в понедельник, 3 апреля, польская прокуратура обвинила авиадиспетчеров РФ в умышленном провоцировании авиакатастрофы лайнера президента Польши.
Associated Press приводит слова главы прокурорской группы по расследованию причин катастрофы Марека Кучиньского, который заявил, что у него "нет сомнений", что одной из причин крушения стало поведение "третьего лица", которое находилось на диспетчерской башне в день крушения воздушного судна. При этом кто является данным лицом, не уточняется.
"Интерфакс" пишет, что источник в авиадиспетчерских службах назвал обвинения польской прокуратуры в адрес диспетчеров политизированными, подчеркнув, что окончательное решение о посадке принимает пилот.
Комментарии
а что так кремль за простых авиадиспетчеров печётся? он же ни при чём?
ну ,как с малайзийским боингом, посмеёмся над десятком гнилых нелепых отмазок ...
Тут над вами гнилыми все устали смеяться уже... Вы сами себе то не осто.....ли ещё?
3.04.2017 17:57 - гость -
какел, над десятками тупых предъяв уже обсмеялись.