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Резкий подъем паводковых вод осложнил дорожное движение в нескольких районах Алтайского края. Как сообщает управление автомобильных дорог региона, с наступлением периода активного таяния снега произошел резкий подъем уровня воды в реке Алей.

Так, на восьмом километре автодороги Алейск – Белоглазово подтопило мост. У объекта выставили запрещающие знаки, транспорт движется по альтернативному проезду. На 32-м километре трассы "Родино – Степной – Кучук – Завьялово" в Завьяловском районе паводковая вода переливается через проезжую часть. Здесь выставили предупреждающие знаки, движение транспорта осуществляется с ограничением скоростного режима.

Долгое время сложная ситуация была в Солонешенском районе, где произошел перелив через дорогу "Калининский – Сибирячиха – Александровка". Проезд для всех видов транспорта осуществляется без ограничений.

Также, по сообщению пользователей в интернете, тяжелая обстановка на трассе Алейск – Усть-Пристань.

"При движении по этим участкам автодорог водителям необходимо быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, руководствоваться требованиями дорожных знаков и не подвергать свою жизнь и пассажиров опасности", – сообщают в ведомстве.