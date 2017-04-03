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Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за незаконные свалки в стране надо ужесточить.

Об этом глава государства заявил в ходе медиафорума ОНФ независимых региональных и местных СМИ, который проходит в Санкт-Петербурге.

"Штрафы есть, но они не так работают, как нам бы хотелось. Штрафы за нарушения природоохранного законодательства должны быть больше. Предложение хорошее, правильное, и мы обязательно проработаем его", — сказал Путин, отвечая на вопрос уральского журналиста о проблемах несанкционированных свалок в стране.

Отметим, что днем ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал ситуацию с нелегальными свалками в России. Кроме того, как заявил координатор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта Владимир Гутенев на четвертом медиафоруме ОНФ, ответственность за незаконные свалки должны нести коррумпированные чиновники и черный бизнес, а не государство.