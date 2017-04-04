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Новая губернаторская программа "85х85" стартует в Алтайском крае в 2018 г.

, ИА "Амител"
Уже в следующем году в Алтайском крае начнет работать новая губернаторская программа

В 2018 году в регионе начнет работать новая губернаторская программа "85х85". Об этом заявил глава региона Александр Карлин.

"Я издал распоряжение, согласно которому мы приступаем к проектированию ряда финансово емких и значимых социальных объектов. Часть из них после предварительного обсуждения с населением будет включена в программу "85х85". Мы будем заниматься дальнейшим продвижением имиджа региона. Это не только туризм, что в контексте последних глобальных изменений и в мире, и в стране имеет немаловажное значение", – отметил Александр Карлин.

В настоящее время в крае действует программа "80х80". В силу экономических обстоятельств она не сможет быть завершена в текущем году, часть объектов будут сданы только в 2018-м. В настоящее время окончены работы на 25 объектах. До конца 2017-го будет сдано еще 35 площадок.

За четыре года из бюджетов всех уровней на реализацию программы направлено более 4,4 млрд рублей. Более половины денег поступило из краевого бюджета.


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Комментарии

4.04.2017 08:25
- гость -

"В силу экономических обстоятельств она не сможет быть завершена" А зачем придумывать новую если сил не хватает доделать старую?

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4.04.2017 08:36
Циничный котик

Пока в крае одна программа работает "286 х 290"

Статья 286 УК РФ. Превышение должностных полномочий Статья 290. УК РФ Получение взятки

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