В 2018 году в регионе начнет работать новая губернаторская программа "85х85". Об этом заявил глава региона Александр Карлин.
"Я издал распоряжение, согласно которому мы приступаем к проектированию ряда финансово емких и значимых социальных объектов. Часть из них после предварительного обсуждения с населением будет включена в программу "85х85". Мы будем заниматься дальнейшим продвижением имиджа региона. Это не только туризм, что в контексте последних глобальных изменений и в мире, и в стране имеет немаловажное значение", – отметил Александр Карлин.
В настоящее время в крае действует программа "80х80". В силу экономических обстоятельств она не сможет быть завершена в текущем году, часть объектов будут сданы только в 2018-м. В настоящее время окончены работы на 25 объектах. До конца 2017-го будет сдано еще 35 площадок.
За четыре года из бюджетов всех уровней на реализацию программы направлено более 4,4 млрд рублей. Более половины денег поступило из краевого бюджета.
Комментарии
"В силу экономических обстоятельств она не сможет быть завершена" А зачем придумывать новую если сил не хватает доделать старую?
Пока в крае одна программа работает "286 х 290"
Статья 286 УК РФ. Превышение должностных полномочий Статья 290. УК РФ Получение взятки