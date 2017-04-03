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Российский лидер Владимир Путин полагает, что не нужно критиковать китайскую модель ограничений в сети. Соответствующее заявление глава РФ сделал на IV медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость" в понедельник, 3 апреля, пишет РИА Новости.

Путин призвал не критиковать то, что происходит в Китае. "Полтора миллиарда человек — пойдите, попробуйте поуправлять этими полутора миллиардами", — приводит его слова агентство.

Также глава государства процитировал Наполеона: "Китай спит, и дай Бог, чтобы он спал как можно дольше".

Президент добавил, что "Китай уже давно проснулся, а данными процессами необходимо управлять". По словам Путина, в интернете через вбросы "даже автоматы" могут призывать к чему-то или агитировать за что-то. "Просто делается из какого-то одного центра — конечно, государство должно как-то иметь это в виду и купировать возможные угрозы", — приводит агентство слова главы РФ.