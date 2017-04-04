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Суммарная стоимость 100 самых дорогих квартир российской столицы составляет почти 68 миллиардов рублей, или 1,2 миллиарда долларов, передает "Интерфакс", ссылаясь на информацию компании Savills.

Отмечается, что средняя стоимость квартиры из ТОП-100 составляет 11,8 миллиона рублей. Наиболее дорогая квартира, расположенная в районе Тверской, стоит 62,8 миллиона долларов.

Самое же скромное предложение из топовой сотни определяется суммой в 2,9 миллиона долларов.

По данным компании Knight Frank, сегодня за один миллион долларов в Белокаменной можно приобрести около 77 квадратных метров элитного жилья, а год назад за эти деньги можно было купить 83 квадрата элитной недвижимости.

