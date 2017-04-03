Фото: woman-help.ru

29-летняя жительница Новосибирска отсудила у местного роддома компенсацию морального вреда в сумме 45 тысяч рублей за лишение девственности при осмотре у гинеколога. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя юридической фирмы "Рерберг и партнеры" Татьяну Попову.

Отмечается, что более года назад девушка пришла на плановый прием к молодому гинекологу в женскую консультацию, которая относится к роддому №6. Жительница Новосибирска предупредила медика о том, что она девственница, но в итоге гинеколог повредил ее девственную плеву. Суд рассматривал дело целый год и 31 марта вынес решение.

Суд частично удовлетворил иск и постановил выплатить компенсацию морального вреда. Попова назвала выплату в 45 тысяч рублей большой для России, с учетом того, что человек не потерял ногу, руку или глаз и продолжает жить. "Но это было принципиальное желание истицы в этой ситуации для того, чтобы как минимум данный врач не навредил другим либо научился относиться к своей профессии с должным вниманием", — цитирует агентство слова представителя юрфирмы.

Попова отметила, что изначально в иске была указана компенсация в размере двух миллионов рублей. Данную сумму сформировали, исходя из желания девушки и зарубежной практики рассмотрения таких дел. Российской практики нет, отметила адвокат.

Жительница Новосибирска рассчитывала на большее, однако Попова осталась довольна результатом.

Юрист назвала судебное решение прецедентом в РФ, поскольку подобный случай, по сути, не является причинением вреда здоровью. Попова отметила, что суд установил вину врача по совокупности доказательств, в том числе судебно-медицинской экспертизы.