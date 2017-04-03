Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании IV Медиафорума региональных и местных СМИ "Правда и справедливость". В мероприятии также принимает участие и корреспондент ИА "Амител" Александра Черданцева. В числе разных серьезных вопросов президент ответил и на короткий блиц-опрос. Какую музыку любит слушать Владимир Путин и какое у него любимое блюдо? А в каком регионе России президент не побывал еще ни разу за все годы своего правления? Все это вы узнаете, посмотрев эти видеоролики.

Ну и в заключение анекдот от президента: