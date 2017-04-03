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Президент Татарстана Рустам Минниханов принял отставку премьер-министра республики Ильдара Халикова. Он уходит с поста по собственному желанию из-за перехода на другую работу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Татарстана в понедельник, 3 апреля.

И.о. премьер-министра Татарстана до утверждения Госсоветом республики новой кандидатуры премьер-министра станет первый заместитель премьера Алексей Песошин.

По данным пресс-службы, решением совета директоров АО "УК "Татэнерго" Халиков назначен гендиректором компании. При этом сам Халиков, как отмечается, продолжит возглавлять советы директоров компаний энергетического сектора республики.