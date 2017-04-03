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Взрыв произошел на синей ветке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на канал "Санкт-Петербург" и пресс-службу метрополитена.

Изначально информация об инциденте от очевидцев появилась в сообществе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Свидетели происшествия утверждают, что инцидент произошел на станции метро "Сенная площадь". В результате происшествия много пострадавших, добавляют очевидцы. Также они рассказали, что взрыв прогремел в вагоне. Официальных данных по этому поводу нет.

"В 14:47 я находился на станции "Невский проспект", вагон четыре минуты не двигался, а людей все больше. При этом и дыма все больше. Стоял отчетливый запах пиротехники, как футбольные фанаты жгут", — цитирует издание слова петербуржца Евгения Павлова.

Также он добавил, что пассажиров попросили покинуть станцию, после чего все без паники покинули станцию.

Старший помощник руководителя по связям со СМИ ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов рассказал изданию, что "информация проверяется". Конкретной информации по происшествию нет, подчеркнул он.

Также в сети опубликовали видео со станции метро, где прогремели взрывы. На кадрах видно, что вестибюль подземки заволокло дымом.