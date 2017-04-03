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Взрыв прогремел на станции метро в Санкт-Петербурге – СМИ

, ИА "Амител"
Очевидцы утверждают, что инцидент случился на станции метро "Сенная площадь"

Фото: youtube.com

Взрыв произошел на синей ветке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на канал "Санкт-Петербург" и пресс-службу метрополитена.

Изначально информация об инциденте от очевидцев появилась в сообществе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Свидетели происшествия утверждают, что инцидент произошел на станции метро "Сенная площадь". В результате происшествия много пострадавших, добавляют очевидцы. Также они рассказали, что взрыв прогремел в вагоне. Официальных данных по этому поводу нет.

"В 14:47 я находился на станции "Невский проспект", вагон четыре минуты не двигался, а людей все больше. При этом и дыма все больше. Стоял отчетливый запах пиротехники, как футбольные фанаты жгут", — цитирует издание слова петербуржца Евгения Павлова.

Также он добавил, что пассажиров попросили покинуть станцию, после чего все без паники покинули станцию.

Старший помощник руководителя по связям со СМИ ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов рассказал изданию, что "информация проверяется". Конкретной информации по происшествию нет, подчеркнул он.

Также в сети опубликовали видео со станции метро, где прогремели взрывы. На кадрах видно, что вестибюль подземки заволокло дымом.

Читайте также в сюжете: Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.04.2017 20:04
TAO

Ответственность возьмет конечно Игил, В пять раз больше военных кинут в сирию на расчистку территории для освоения месторождений нефти, а людей оказавшихся в метро не в то время уже не вернуть, Искренние соболезнования родным и близким погибших

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