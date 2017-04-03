На синей ветке метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв около 14:30 по московскому времени. По предварительной информации, погибли 10 человек, еще около 30 пострадали.
Портал Amic.ru собрал фотографии с места происшествия, которыми делятся пользователи соцсетей.
Взрыв произошёл в вагоне метро Санкт-Петербурга. По неподтвержденным данным речь идёт о 10 погибших #питер #петербург #метро #взрыв
Публикация от Царьград-Инсайдер (@tsinsider)
Срочная новость!!!! Взрыв в метро Санкт-Петербурга!!! Есть пострадавщие! Взрыв произошел на двух станциях!! Сенная площадь и техноложка#спб #санктпетербург #взрыв #метро #риановости #новости #saintpetersburg #spb
Публикация от lazlo gogolak (@whatislove_baby_dont_hurt_me)
Сейчас произошла трагедия, теракт в СПб метро сенная площадь 😭😭😭😭#метро #сенная #теракт #взрыв #трагедия #спб
Публикация от Анастасия парикмахер-стилист (@mojo_parikmaxer_stilist)
❗❗❗Слабонервным не смотреть❗❗❗ Пока СМИ молчат, жители Санкт-Петербурга в большой опасности! Сегодня, в 14.30 произошёл взрыв на станции метро Технологический институт. Со слов очевидцев: "14:48 Площадь Восстания и переход на Маяковскую закрыты на вход и выход. 14:50 Закрыта ст. м Невский проспект. " Дорогие подписчики, просим Вас быть особо аккуратными и внимательными при ппоезде на общественном транспорте! Поделитесь этой записью со своими друзьями и родными! Обязательно предупредите всех, кого Вы знаете! #внимание#опасность#чп#санктпетербург#спб#spb#новости#взаимныелайки#likeforlike#like4like#репост#взрыв#срочно#repost#saintpetersburg
Публикация от Лучшая инст-барахолка в СПБ👠👚🕶 (@kupi_prodai_spb178)
Кто в Питере? Кто знает что было на техноложке? Надеюсь все живы! #спб #метро #срочно #санкпетербург #технологическийинститут #взрыв #терракт
Публикация от Darina (@dariiiiiina)
Будьте осторожны! . . . #питер #теракт #метро #взрыв
Публикация от MIKHAIL SHAPOVALOV (@shapovalov_m)
Станция #метро Технологический институт в Питере сейчас #взрыв #теракт
Публикация от Илья Белоус (@iliabelous)
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