❗❗❗Слабонервным не смотреть❗❗❗ Пока СМИ молчат, жители Санкт-Петербурга в большой опасности! Сегодня, в 14.30 произошёл взрыв на станции метро Технологический институт. Со слов очевидцев: "14:48 Площадь Восстания и переход на Маяковскую закрыты на вход и выход. 14:50 Закрыта ст. м Невский проспект. " Дорогие подписчики, просим Вас быть особо аккуратными и внимательными при ппоезде на общественном транспорте! Поделитесь этой записью со своими друзьями и родными! Обязательно предупредите всех, кого Вы знаете! #внимание#опасность#чп#санктпетербург#спб#spb#новости#взаимныелайки#likeforlike#like4like#репост#взрыв#срочно#repost#saintpetersburg

Публикация от Лучшая инст-барахолка в СПБ👠👚🕶 (@kupi_prodai_spb178) Апр 3 2017 в 5:14 PDT