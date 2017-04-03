Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрывов в метро Санкт-Петербурга, передает "Дождь".

На встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко Путин отметил, что уже поговорил с руководителями спецслужб, директором ФСБ. Глава государства заверил, что правоохранители и спецслужбы "сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло.

РИА "Новости" уточняет, что рассматриваются бытовые, криминальные версии, а также возможность проявлений террористического характера.

Путин отметил, что причины не ясны, расследование все покажет. "Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты: и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера", — приводит агентство слова российского лидера.

Напомним, ранее появилась информация, что взрывы произошли, предварительно, на двух станциях петербургского метро – "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате произошедшего погибли шесть человек, 24 получили ранения.