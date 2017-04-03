Президент России Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии произошедшего в метро Санкт-Петербурга, пишет РИА "Новости".

По словам главы государства, речь идет не только о терроризме, но и бытовой и криминальной версиях.

"Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло", — отметил Путин.

По словам Путина, городские власти, если потребуется, и федеральные, примут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Отметим, что после взрыва в метро в Санкт-Петербурге президент обсудил с директором ФСБ случившееся. Кроме того, Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга.

Между тем глава комитета Совфеда по обороне Озеров заявил, что считает неслучайным, что взрыв произошел в Северной столице, где на форуме ОНФ находится Путин.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился ввести в действие план оперативного реагирования на случай чрезвычайных происшествий.

Взрывы произошли на станциях "Технологический институт" и "Сенная площадь" в понедельник, 3 апреля. По неофициальной информации, погибли 10 человек, десятки пострадали.