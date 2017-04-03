В Петербурге в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. В результате ЧП погибли 10 человек, около 20 ранены. В Национальном антитеррористическом комитете заявили о девяти погибших и 20 раненых. Amic.ru ведет хронику событий. Время указано московское.

20:00 По словам главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, шесть пострадавших при взрыве в Петербурге находятся в тяжелом состоянии.

17:14 По сообщению НАК, на станции метро "Площадь восстания" в Петербурге обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

16:49. Национальный антитеррористический комитет подтверждает информацию только об одном взрыве в метро Петербурга.

16-39. Родственникам погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге выплатят по 2,025 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игоря Юргенса.

Опубликованы телефоны горячих линий, где можно узнать информацию о пострадавших:

+7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

+7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ

+7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ

"Интерфакс" со ссылкой на власти пишет, что госпитализированы все пострадавшие в результате взрыва: 25 человек, среди них ребенок.

16-09. Петербургский аэропорт Пулково усилил меры безопасности после взрыва в метрополитене. "В аэропорту усилены меры безопасности, в том числе входной и предполетный досмотр".

16:07. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в петербургском метро.

Life78 сообщает со ссылкой на источники, что взрывное устройство на станции "Технологический институт" было начинено болтами.

На станции "Площадь Восстания" найдено неразорвавшееся взрывное устройство, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники. Сейчас его обезвреживают.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что "имеются все признаки теракта".

Взрывное устройство было оставлено в вагоне петербургского метро, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По данным собеседника агентства, сработало самодельное взрывное устройство, возможно, начиненное поражающими элементами.

15-53. Завершена эвакуация из петербургского метро после произошедшего взрыва

15-40. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты после взрыва, сообщает городской метрополитен.

15.35. Владимир Путин сообщил, что получил доклады спецслужб по поводу произошедшего: "Причины взрыва в метро в Петербурге пока неизвестны, рассматриваются все версии — и бытовые, и теракт", — заявил президент.

15:15. Появляются первые данные о жертвах взрывов: 10 погибших, 20 пострадавших. На месте ЧП работает около 17 бригад скорой помощи, а также спецслужбы и МЧС.

15-10. Закрываются станции метро.

15-02. Идет эвакуация пассажиров метро.

В 14-48 СМИ сообщили о двух взрывах: на станциях "Технологический институт-1" и "Сенная".

В 14-30 стало известно, что в Санкт-Петербурге на станции метро "Технологический институт" произошел взрыв. Очевидцы сообщают о многочисленных жертвах.

