Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в метро Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России", — сказала она.

Светлана Петренко отметила, что в Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК.

Взрыв произошел в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в метро Санкт-Петербурга. По предварительным данным, погибли 10 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии произошедшего.

По словам Путина, городские власти, если потребуется, и федеральные, примут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.