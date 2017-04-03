Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в метро Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России", — сказала она.
Светлана Петренко отметила, что в Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК.
Взрыв произошел в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в метро Санкт-Петербурга. По предварительным данным, погибли 10 человек.
Президент России Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии произошедшего.
По словам Путина, городские власти, если потребуется, и федеральные, примут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.
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