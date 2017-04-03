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Барнаулец похитил таксу на глазах у ее владельца - МВД

, ИА "Амител"
Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что всегда хотел иметь собаку такой породы

Фото: zverivdom.com

Барнаульские полицейские задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревают в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, инцидент произошел в конце марта 2017 года в районе лесного массива по улице Кутузова. Барнаулец открыто похитил у мужчины таксу, а затем скрылся в неизвестном направлении. Потерпевший обратился с заявлением в полицию спустя несколько дней.

Стражам правопорядка удалось задержать подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Полицейским барнаулец объяснил, что всегда хотел иметь собаку данной породы, поэтому решил похитить ее. 

Отмечается, что по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику теперь грозит до четырех лет тюрьмы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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