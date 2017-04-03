Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении на официальном сайте правительства страны.

В сообщении отмечается, что премьер-министр поручил министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Пучкову и главе Минздрава Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве.

"Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру по чрезвычайным ситуациям и министру здравоохранения оказать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве в Санкт-Петербурге. Глава правительства поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой при возникновении необходимости предпринять дополнительные меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим с привлечением всех возможностей, имеющихся в распоряжении Минздрава", – сообщили в пресс-службе.

Взрыв произошел в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в метро Санкт-Петербурга. По предварительным данным, погибли 12 человек. В Генпрокуратуре уже назвали случившееся терактом, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Президент России Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии произошедшего в метро Санкт-Петербурга.

По словам Путина, городские власти, если потребуется, и федеральные, примут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.