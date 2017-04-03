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Петербургский губернатор Георгий Полтавченко подтвердил гибель десяти человек при взрыве в городском метро, передает ТАСС.

"10 погибли, порядка 20 ранены", – цитирует его слова агентство.

"Интерфакс" добавляет, что о гибели десяти человек также сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. Также он отметил, что двоим пострадавшим оказана хирургическая помощь.

Агентство отмечает, что, по предварительным данным, взрыв произошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Источник агентства отметил, что самодельная взрывчатка была начинена поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.