Фото amic.ru / Александра Черданцева

В Санкт-Петербурге в метро прогремел взрыв. По предварительным данным, около десяти человек погибли, десятки раненых. Взрыв произошел в разгар дня в самом центре Северной столицы, где всегда много людей. О том, что происходит в городе, какое настроение у его жителей и что делали люди в момент трагедии, читайте в обзоре Amic.ru.

"Пользуйтесь наземным транспортом"

Ольга Чернышева, жительница Санкт-Петербурга

"Я ехала в метро, когда все это произошло. Все как обычно, сижу, слушаю музыку. Единственное – обратила внимание, что людей в это время меньше, чем всегда. Все же центр города, здесь никогда не бывает пусто. Да и тем более метро — это любимый и самый удобный транспорт в нашем городе.

На станции и на эскалаторе по громкоговорителю объявили, что метро закрыто и необходимо по возможности пользоваться наземным транспортом. Причины, почему надо пользоваться автобусами, не называли. Эти объявления были вперемешку с рекламой, так что я не подумала ни о чем плохом.

Это потом, когда вышла из метро и мне начали звонить друзья, спрашивают, как я, где я, я узнала, что произошло. Когда мы ехали в вагоне, никто ничего не объявлял. Робот называл остановки, и все. Я ехала по синей ветке, а взрывы были на красной. Мимо станции, где все произошло, мы проехали без остановки. В окно я ничего не видела, да и не смотрела. Сейчас метро закрыто и надо пользоваться автобусами. Люди в Санкт-Петербурге к ним не привыкли, я не знала, на какой автобус сесть, куда ехать. И я не одна такая. Настроение у горожан довольно спокойное. Никто не паникует.

Я уже прочитала, что некоторые заведения в Питере не будут работать в ближайшие несколько дней. Они сделали такие объявления в соцсетях. Мол, они не будут работать, чтобы люди посидели дома, пока все не успокоится, что дома сейчас безопаснее. Сейчас середина дня, а вот что будет к вечеру — не знаю. Может, до меня дойдет, что я или мои друзья могли оказаться в то самое страшное время на тех станциях, где произошел взрыв".

"Почему-то решил остаться дома"

Павел В., житель Санкт-Петербурга

"Я по всем прогнозам должен был быть примерно в это время в том самом месте, где был взрыв. Договорились с коллегой, что я сегодня приеду в центр. Но утром встреча отменилась. У меня еще была мысль, что, может, просто прокатиться. Потом решил, что лучше вечером. В итоге почему-то решил остаться дома. Первый, кто мне позвонил, был тот самый коллега, который решил, что я все равно поехал в центр. Я удивился, что он так радуется, что я живой и сижу дома. Я-то ничего еще не знал.

Не могу сказать, что мне сейчас страшно. Не могу также сказать, что я перестану ездить на метро, все же это лучший транспорт в Санкт-Петербурге. Но как-то очень неуютно, что ли…"

"Будет страшно"

Жительницы Санкт-Петербурга

"Вот представьте, что вы студент и вы в самый обычный день едете в университет. У тебя впереди экзамены. В итоге ты приезжаешь в университет, а тебе говорят, что был взрыв. Из знакомых, слава богу, в этот момент в метро никого не было. Кто-то раньше приехал, кто-то позже. Теперь будет страшно ездить".