Фото: Amic.ru

Камеры видеонаблюдения запечатлели вероятного организатора взрыва в Петербурге, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

"Видеокамеры метро запечатлели предполагаемого организатора взрыва", — сказал собеседник агентства.

По неподтвержденным пока данным, взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Отметим, что 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне метро произошел взрыв. По данным НАК, 9 человек погибли и более 20 получили ранения.

В Генпрокуратуре уже назвали случившееся терактом, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Президент России Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии произошедшего в метро Санкт-Петербурга.

По словам Путина, городские власти, если потребуется, и федеральные, примут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.