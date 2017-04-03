Следственные органы работают на месте взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Как сообщил журналистам старший помощник СУ СК по Санкт-Петербургу полковник юстиции Сергей Капитонов, в настоящий момент ведется осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы. Также уточняется количество пострадавших и погибших в данном происшествии.

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Напомним, вечером 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По предварительной информации, погибли 10 человек, еще около 50 пострадали.