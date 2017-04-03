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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, представляющая в верхней палате парламента РФ исполнительную власть Санкт-Петербурга, "глубоко потрясена трагедией в петербургском метро". Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.

"Скорблю вместе с родными и близкими погибших. Выражаю искреннее сочувствие и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — приводит издание слова сенатора.

Также председатель Совфеда выразила уверенность, что СКР, спецслужбы и правоохранители сделают все "для полного и объективного расследования ЧП".

Отметим, что ранее соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро уже выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава государства заявлял, что рассматриваются бытовые, криминальные версии произошедшего, а также возможность проявлений террористического характера.