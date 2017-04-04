Фото: autolegal.ru
Неизвестные расстреляли двух сотрудников ДПС в Астрахани, которые прибыли для оформления ДТП, сообщает РИА "Новости".
Известно, что полицейских расстреляли в то время, когда они оформляли протоколы. У одного из погибших остались двое маленьких детей.
Сейчас в городе введен оперативный план "Сирена". Сотрудники правоохранительных органов ищут "Газель", в которой, по предварительным данным, могут находиться четверо подозреваемых.
На месте ЧП работает оперативная группа.
Комментарии
На Солянке поди, тот еще район
ГОСПОДИ,ну кто может родить таких вов? Да завтра эти бандиты тебя расстреляют, если ты будешь участником или свидетелем дтп и даже не поинтересуются насколько ты ненавидишь людей в форме. Выродок ты, причём, безмозглый.
Зато воришку, укравшего банку кофе, догоняют и принимают 7 патрульных машин.
То воришка, а то убийцы подготовленные.