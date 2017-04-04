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Неизвестные расстреляли двух сотрудников ДПС в Астрахани, которые прибыли для оформления ДТП, сообщает РИА "Новости".

Известно, что полицейских расстреляли в то время, когда они оформляли протоколы. У одного из погибших остались двое маленьких детей.

Сейчас в городе введен оперативный план "Сирена". Сотрудники правоохранительных органов ищут "Газель", в которой, по предварительным данным, могут находиться четверо подозреваемых.

На месте ЧП работает оперативная группа.