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Моргулис: похороны Евгения Евтушенко состоятся 11 апреля

, ИА "Амител"
Отпевание поэта состоится 10 апреля, на следующий день его похоронят

Фото: bskltd.ru

Похороны поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося в США, пройдут 11 апреля в Переделкино, за день до похорон пройдет отпевание. 11 апреля также состоится гражданская панихида в московском Доме литераторов, пишет ТАСС со ссылкой на слова друга семьи Михаила Моргулиса.

По словам Моргулиса, на этот раз даты отпевания и похорон окончательные. После того, как Евтушенко похоронят, будет организована "встреча с самыми близкими и родными Евгения Александровича, в узком кругу", отметил друг семьи.

Ранее СМИ писали, что поэта похоронят 9 апреля, потом появилась дата 12 апреля. Отметим, что в США с поэтом простятся 5 апреля. После этого, предположительно, 5–6 апреля тело поэта будет доставлено в Россию.

Напомним, что Евтушенко умер в субботу, 1 апреля, в США в возрасте 84 лет.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.04.2017 09:30
- гость -

что-то долго. они его поездом повезут?

0  0
4.04.2017 10:44
- гость -

по дну Атлантики

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