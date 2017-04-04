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Похороны поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося в США, пройдут 11 апреля в Переделкино, за день до похорон пройдет отпевание. 11 апреля также состоится гражданская панихида в московском Доме литераторов, пишет ТАСС со ссылкой на слова друга семьи Михаила Моргулиса.
По словам Моргулиса, на этот раз даты отпевания и похорон окончательные. После того, как Евтушенко похоронят, будет организована "встреча с самыми близкими и родными Евгения Александровича, в узком кругу", отметил друг семьи.
Ранее СМИ писали, что поэта похоронят 9 апреля, потом появилась дата 12 апреля. Отметим, что в США с поэтом простятся 5 апреля. После этого, предположительно, 5–6 апреля тело поэта будет доставлено в Россию.
Напомним, что Евтушенко умер в субботу, 1 апреля, в США в возрасте 84 лет.
Комментарии
что-то долго. они его поездом повезут?
по дну Атлантики